Moradores de Cotia reclamam de queimadas

Munícipes de Cotia estão usando as redes sociais para relatar diversos focos de incêndio nas regiões de mata. Segundo moradores do bairro Pereiras, as queimadas têm acontecido com maior frequência nos últimos dias.

Também já foram relatados focos de incêndios na região de Caucaia do Alto, no bairro Vila São Roque, e em demais bairros no município, como Parque Alexandre e Rio Cotia.

As queimadas na cidade não são um problema recente, principalmente em épocas de estiagem, entre outono e inverno. De acordo com a Guarda Civil Ambiental, no período de julho a setembro do ano passado, foram registrados 70 casos de queimadas. Neste ano, nem mesmo a pandemia de covid-19 conteve os casos.

Queimada de qualquer espécie em território nacional é considerada crime ambiental. Em Cotia, os munícipes podem denunciar pelo telefone da Guarda Ambiental 0800 8781100, exclusivo para denúncias de crimes ambientais, ou ligar para o Corpo de Bombeiros no 193.