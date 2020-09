Vigilante é morto a facadas em Jandira

No domingo (13), um vigilante de 56 anos foi morto a facadas, no Centro de Jandira. Duas pessoas suspeitas de serem os autores do crime foram indiciadas pela Polícia Civil.

As investigações para chegar até os autores do crime começaram quando o vigilante, com ferimentos de arma branca, deu entrada no Hospital de Itapevi. Ele não resistiu e morreu. Horas após o ocorrido, os policiais da Delegacia de Polícia de Jandira (Demacro) conseguiram chegar até um casal, que confessou a autoria do crime.

À polícia, o homem, de 41 anos, disse que desferiu um golpe com a faca no pescoço da vítima, mas que teria agido em legítima defesa. Segundo o casal, outras duas pessoas participaram da ação. Os dois suspeitos já foram identificados e a polícia continua com as investigações para localizá-los e prendê-los.

Os dois autores do crime foram presos em flagrante por homicídio simples, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. O homem foi levado à Cadeia Pública de Carapicuíba e a mulher para a de Barueri.