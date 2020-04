Moradores de Osasco e região confeccionam máscaras para ter renda extra em tempos de coronavírus

Em tempos de crise por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), munícipes de Osasco, Carapicuíba e região encontraram a possibilidade de fazer renda extra na confecção de máscaras de proteção de tecido.

Nas redes sociais, é possível encontrar esse item de proteção individual feito com duas camadas de TNT por R$ 3,50. Já o preço das máscaras feitas de tecidos, como algodão e elastano, varia de R$ 4 a R$ 8 cada.

Para quem deseja comprar máscaras para proteger toda a família, também é possível encontrar kits com três unidades por R$ 10. Em Carapicuíba, uma munícipe está vendendo kits com cinco máscaras de tecido por R$ 30.

A variedade vai além dos preços e aparece também nas estampas florais, geométricas e até de personagens de desenhos animados e claves musicais, como opção para todos os gostos. Lembrando que esse item de proteção é de uso individual e não deve ser compartilhado.

Além dos grupos e das páginas de anúncio no Facebook, outra ferramenta muito utilizada por quem passou a vender esses produtos durante a quarentena é o WhatsApp.

De acordo com o Ministério da Saúde, além de uma grande aliada no combate à disseminação do covid-19, a máscara é um item que não exige grande complexidade na sua produção.

De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as máscaras caseiras podem ser produzidas com tecidos sem especificações técnicas, desde que sejam higienizadas corretamente. A recomendação é de que seja lavada pelo próprio dono, com sabão ou água sanitária.

+ “Não tenha vergonha!”: Rogério Lins faz apelo para que osasquenses usem máscaras | aprenda a fazer

Apesar de ser uma opção de renda extra para alguns, nem todos têm acesso à esse item de proteção individual. Com isso, algumas pessoas também passaram a produzir máscaras para doar ou até mesmo para trocar por alimentos e contribuir com famílias que estão em condições de vulnerabilidade devido à crise, como a ação desenvolvida pela osasquense Filomena dos Santos Cepeda.

Também em Osasco, a munícipe Tina Araújo está confeccionando máscaras de TNT, que serão trocadas por alimentos não perecíveis. Os alimentos arrecadados serão destinados às comunidades da zona norte de Osasco.