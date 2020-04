Osasquense faz máscaras de proteção para trocar por alimentos para famílias carentes

A moradora de Osasco Filomena dos Santos Cepeda está produzindo máscaras de proteção de tecido para trocar por alimentos, que serão doados para famílias que enfrentam dificuldades durante a quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Na sexta-feira (10), Filomena esteve no estacionamento do supermercado Big (antigo WalMart), em Osasco, para fazer a troca das máscaras confeccionadas com a sua mãe por alimentos não perecíveis. A cada quilo de alimento doado, uma máscara de tecido foi entregue.

Filomena continua recebendo tecidos e elástico para continuar produzindo as máscaras. “Vou produzir mais máscaras com a minha mãe porque nós ganhamos mais materiais e continuo aceitando doações”, disse a moradora de Osasco responsável pela ação.

Quem quiser doar tecidos, elásticos ou alimentos não perecíveis para ajudar a ação solidária “dia da troca de máscara por um quilo de alimento”, pode entrar em contato com Filomena por meio do seu perfil no Facebook.

