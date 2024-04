Moradores do entorno questionam projeto Nova Raposo Tavares

Moradores das cidades ao longo da Raposo Tavares estão se mobilizando contra o projeto Nova Raposo Tavares, do governo do estado de São Paulo, que prevê a concessão da rodovia e diversas intervenções, como instalação de pórticos de pedágio, construção de túneis, viadutos e alargamento de pistas (leia aqui). Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, representantes de 77 entidades lançaram um manifesto intitulado “Nova Raposo, não!” pedindo a reabertura das consultas públicas sobre o projeto.

publicidade

Os moradores temem impactos ambientais, como a remoção de árvores centenárias, e de mobilidade urbana, com a possibilidade de aumento dos congestionamentos em áreas residenciais. Eles também criticam a falta de estudos técnicos detalhados sobre os efeitos das obras e de participação efetiva da população no processo.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) afirma que o projeto está em fase de desenvolvimento e pode sofrer ajustes, observando eventuais restrições legais. No entanto, grupos de moradores cobram a realização de novos estudos de impacto ambiental, de vizinhança e de mobilidade, além de uma consulta pública mais ampla antes da execução do plano.

publicidade

Fonte: O Estado de S. Paulo