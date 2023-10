Morre Amanda França, secretária de Políticas Públicas e Promoção da Igualdade Racial de Osasco

Morreu nesta terça-feira (10) a titular da Secretaria Executiva de Políticas Públicas e Promoção da Igualdade Racial de Osasco, Amanda França.

Amanda lutava contra o câncer, conforme revelado por ela em maio em seu perfil nas redes sociais. A doença começou no intestino e já tinha atingido os ovários.

Socióloga e Mestre em Ciências Ambientais, Amanda ganhou prêmios por projetos, entre eles: Minas e Nascentes (PNUD), Gestão de Resíduos – OGR, com destaque na construção participativa junto à municipalidade em todas as etapas.

Feminista, idealizadora do projeto “Nós: Diversidade em Movimento”, cujo objetivo dialoga com pautas para mulheres, população negra e LGBTQIA+, assumiu, no ano de 2021, o desafio de contribuir com a causa da igualdade racial à frente da Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR, Osasco.

“Nossos sentimentos! Amanda França, deixa um legado de luta por igualdade e combate ao preconceito! Jamais será esquecida! Mulher, negra, guerreira! Descanse em Paz! Deus te abençoe!”, publicou o prefeito de Osasco, Rogério Lins, em suas redes sociais.

“Meu respeito, carinho e gratidão pelo trabalho que Amanda fez na gestão municipal, sempre pensando numa cidade mais inclusiva e humana. Minha solidariedade aos familiares de Amanda e aos servidores da SEPPIR. Que Deus console os corações de todos neste momento de luto”, afirmou o deputado estadual Gerson Pessoa.