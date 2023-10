Programa Casa Paulista entrega títulos de regularização para 185 famílias de Jandira

Na terça-feira (17), a partir das 18h, a Prefeitura de Jandira entrega os títulos de Registro de Imóveis para mais de 185 famílias nos bairros Vila Popi e Vila da Amizade beneficiados pelo Casa Paulista, do governo do Estado.

A entrega será feita em cerimônia realizada no Teatro Municipal de Jandira (Rua Rubens Lopes da Silva, 400 – JMC).

As famílias moram em casas construídas em terrenos irregulares que agora estão sendo regularizados. As famílias receberão a escritura definitiva dos imóveis.

O programa garante aos moradores a posse legal das moradias que ocupam, além de segurança jurídica para o acesso ao mercado formal de crédito, comercialização ou transferência da titularidade do imóvel para herdeiros. O programa Casa Paulista é uma das ações do governo para a promoção do desenvolvimento habitacional em São Paulo.