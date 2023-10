Homem assalta posto de gasolina com uma faca e é preso em Osasco

Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar de Osasco prenderam na noite de domingo (9) um homem que assaltou um posto de gasolina na Avenida Flora usando uma faca.

publicidade

A Polícia foi informada do roubo por volta das 23h e se dirigiram ao local.

Quando os policiais chegaram, o indivíduo, cujas características coincidiam com as informações fornecidas pelo solicitante, ainda estava do lado de fora da conveniência do posto, segurando uma sacola.

publicidade

O homem havia ameaçado funcionários com uma faca, exigindo dinheiro do caixa e maços de cigarro. As vítimas confirmaram o ocorrido, e o indivíduo foi imediatamente preso.

Ele foi levado ao 5° Distrito Policial, onde permanece à disposição da Justiça.

publicidade