Morre mais uma vítima do incêndio em Barueri

Morreu nesta sexta-feira (27) mais uma vítima do incêndio que destruiu galpões de fábricas e afetou imóveis e veículos do entorno, no Jardim Califórnia, em Barueri, na quinta (26). Até o momento são cinco mortes causadas pela tragédia.

publicidade

A mulher, identificada como Luciene, teve cerca de 80% do corpo queimado e estava internada em um hospital especializado no atendimento a vítimas de queimaduras, em São Paulo, onde teve dois ataques cardíacos na manhã desta sexta-feira e não resistiu.

Outras vítimas fatais do incêndio em Barueri são Vanessa Rodrigues e três filhos dela, de 11 meses, dois e quatro anos.

publicidade

Uma outra vítima do incêndio com queimaduras graves segue internada no Hospital São Mateus, em São Paulo.