Morre menina com câncer terminal que realizou o desejo de assistir Homem-Aranha no cinema

Sophia Vitória, de 12 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (20), dias após realizar o último desejo: assistir ao filme “Homem-Aranha: Sem volta para casa” no cinema. A história da menina comoveu o país.

Após uma mobilização de familiares, amigos e médicos, Sophia Vitória conseguiu ir ao cinema assistir o lançamento do filme do seu super-herói favorito. O pedido chegou até o Kinoplex, que preparou uma sessão especial para a jovem, na última quinta-feira (16), em um shopping na zona Sul do Rio de Janeiro.

Horas antes de retornar ao hospital, a menina recebeu ainda um vídeo gravado pelo ator americano Willem Dafoe, que interpreta o vilão Duende Verde. “Uma amiga me falou sobre você. Sei que você é uma grande fã do Homem-Aranha. Sei que você viu o filme. Eu só queria dizer olá e contar que estou pensando em você e te mandando o meu amor de onde estou”, disse o ator, que soube da história de Sophia por meio de sua empresária no Brasil.

O câncer de Sophia Vitória foi descoberto em julho deste ano. Ela foi diagnosticada com uma aplasia medular, um tumor e uma infecção, e ficou sob cuidados paliativos por cinco meses. A morte da menina foi confirmada por volta das 7h desta segunda-feira.

