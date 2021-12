Mulher é desconvidada do casamento da melhor amiga por ficar mais bonita que a noiva

Uma jovem modelo viralizou nas redes sociais após compartilhar uma situação inusitada: ela foi desconvidada do casamento da melhor amiga por usar um vestido mais bonito que o da noiva. O vídeo compartilhado no TikTok já foi visto mais de 7 milhões de vezes.

Nas imagens, Alena Yildiz conta que o vestido que usaria no casamento foi escolhido pela própria noiva. “Minha amiga íntima me desconvidou do casamento dela porque achou que eu ficaria muito bem com o vestido que ela escolheu para mim”, disse a jovem, da Alemanha.

Apesar de não poder comparecer ao casamento da (ex) melhor amiga, Alena compartilhou fotos usando o vestido trabalhado em paetê e foi muito elogiada pelos internautas. O estilo e a beleza de Alena foi notado até pela cantora Ariana Grande, que também comentou a publicação.

