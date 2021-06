Morte de Kathlen gera moção na Câmara de Osasco; bala perdida “só acerta os CEPs das periferias”, diz vereador

O vereador e ativista do movimento negro Emerson Osasco (REDE) apresentou, durante sessão ordinária desta terça-feira (15), na Câmara Municipal, uma moção de pesar pela morte de Kathlen Romeu, de 24 anos, que foi atingida por uma bala perdida durante tiroteio, em uma comunidade na zona Norte do Rio de Janeiro.

Kathlen estava grávida de quatro meses quando foi baleada e não resistiu, há uma semana. “Ela era uma mulher preta, que morava em uma comunidade vulnerável e carente no Rio de Janeiro. Os seus sonhos foram interrompidos por uma bala perdida, que de perdida não tem nada porque, infelizmente, essas balas só acertam os CEPs das periferias, dos lugares carentes e dos lugares com pouca infraestrutura”, declarou o vereador osasquense.

Emerson Osasco atribuiu a responsabilidade do ocorrido ao que chamou de “política genocida”. “Ela é mais um dos seres humanos assassinados em um país recordista em violência. É inaceitável que a política de segurança pública genocida do Rio de Janeiro continue ceifando vidas”, destacou. “Acabar com essa violência é uma obrigação da nossa sociedade. Assassinaram uma mulher, uma criança e condenaram uma família inteira ao sofrimento”, finalizou o parlamentar.

