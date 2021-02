Motoboys de app invadem casa e depredam carro de cliente que não pagava pelos pedidos

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra ao menos 15 entregadores de aplicativos invadindo a residência de um cliente. Eles afirmam que o consumidor aplicava golpes em que, após fazer os pedidos, entrava em contato com os estabelecimentos para dizer que não recebeu as encomendas.

Segundo os entregadores, após a atitude do cliente, que acontecia com frequência, muitos deles ficaram impedidos de realizar novas entregas. Ao Uol, um motoboy deu detalhes do suposto golpe. “Ele pede cerveja, comida e outras coisas. Aí espera passar da meia-noite e diz no aplicativo que o pedido não foi entregue. Eu mesmo já levei sanduíche lá e depois recebi a notificação do app”.

O caso aconteceu no domingo (21), em Bauru, no interior de São Paulo. Nas imagens, é possível ver o grupo revoltado destruindo o portão da casa onde o cliente mora. Eles conseguem levantar o portão e começam a depredar o veículo que estava na garagem.

Em nota, dois aplicativos de delivery de comida repudiaram a ação. Um deles afirmou que a ocorrência será apurada. Segundo a polícia, até o momento, nenhum boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado.

