motorista de app de cotia que estava desaparecido é encontrado

O motorista de aplicativo Diogo Silva, de 33 anos, morador de Cotia, foi encontrado na noite desta quinta-feira (8). Ele estava desaparecido desde a manhã de quarta-feira (7).

Antes de Diogo ser localizado, a polícia encontrou o carro dele em Embu das Artes. Dentro do veículo, só havia a carteira de habilitação do rapaz. “Agora, graças a Deus, ele foi encontrado com vida e, apesar de tudo, está bem. Já está em casa com a família”, contou a irmã de Diogo, ao Visão Oeste.

Para preservar o motorista de aplicativo, os familiares optaram por não dar detalhes do que teria acontecido com ele e agradeceram a todos que se preocuparam e ajudaram compartilhando a foto de Diogo.

