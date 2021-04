Falso entregador de app faz arrastão em Carapicuíba e assusta moradores

Moradores e comerciantes dos bairros Parque Jandaia e Jardim Rosa Maria, em Carapicuíba, estão assustados com a onda de assaltos praticada por um bandido disfarçado de entregador de aplicativo.

Imagens de câmeras de monitoramento de residências registraram a ação do criminoso, que aparece com uma mochila de entrega, pilotando uma moto tranquilamente. A ação é sempre a mesma: ele passa na rua para escolher quem será o alvo, retorna e aborda a vítima, levando todos os pertences em plena luz do dia.

“A gente fica com medo, a gente não sabe quem é [bandido] e quem não é”, comentou uma moradora, em reportagem exibida pela Record TV. “Graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas aqui no bairro, cada dia é uma ‘novidade’”, disse um motorista de aplicativo. “No ano passado aconteceu três vezes. Nas três vezes, perdi um celular”, lamentou outro morador.

O medo entre os comerciantes e moradores da região ficou ainda maior após o eletricista Éder Santos Costa, de 37 anos, morrer após reagir a uma tentativa de assalto na avenida Inocêncio Seráfico, na Vila Dirce. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (2).

Éder levou quatro tiros enquanto tentava fugir de uma dupla de criminosos, que estavam de moto, em alta velocidade. A polícia acredita que ele tenha negado a entregar a moto aos bandidos. Com tantos casos, os moradores cobram mais policiamento nas ruas e temem novos assaltos.

