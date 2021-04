Eletricista leva 4 tiros e morre após reagir a tentativa de assalto em Carapicuíba

O eletricista Éder Santos Costa, de 37 anos, morreu após ter sido baleado ao reagir a uma tentativa de assalto em Carapicuíba. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (2), na avenida Inocêncio Seráfico, Vila Dirce.

Imagens de uma câmera de segurança registraram Éder saindo de uma lanchonete, momentos antes de ser morto. De acordo com reportagem exibida no “Balanço Geral”, da Record TV, o eletricista teria sido abordado por dois homens que pilotavam uma moto vermelha.

A polícia suspeita que ele tenha negado entregar a moto aos criminosos e, ao acelerar para tentar escapar, foi atingido com quatro tiros, sendo dois nas costas, um no peito e outro no braço.

Poucos minutos depois, imagens de monitoramento outros estabelecimentos, na mesma avenida, registraram quando Éder, já baleado, aparece pilotando sua moto em alta velocidade, bate em um veículo que estava estacionado e cai.

“Ele saiu com uma amigo para comer um lanche. A moto tinha seguro, não sei porque ele não entregou a moto. Que a polícia investigue, puxe as câmeras de todos os comércios, pegue esses bandidos. Eu quero a justiça”, declarou a irmã da vítima, à reportagem.

Éder chegou a ser socorrido, foi levado a um hospital da região, mas não resistiu e morreu. O caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba, onde devem prosseguir as investigações para identificar e prender o autores do crime.

