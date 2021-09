Movimentos sociais de Osasco e região discutem segurança pública em plenária na terça (28)

Na terça-feira (28) movimentos sociais de Osasco e região realizam a plenária regional virtual “A segurança pública que o trabalhador quer”. A atividade é organizada pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, do Oeste Metropolitano, e será online, pela plataforma Google Meet, a partir das 19h30.

A plenária terá participação de Paula Nunes, advogada criminalista, militante do Afronte e da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, covereadora em São Paulo com a Bancada Feminista do PSOL. A mediação será feita pelo professor Antônio Roxo, da Unifesp Osasco, e por Simony dos Anjos, doutoranda em Antropologia pela USP, integrante do coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero, negra e feminista, que foi candidata a prefeita de Osasco na última eleição.

O evento vai discutir, entre outros temas, a chacina de Osasco e Barueri, na qual 17 pessoas foram assassinadas, em 2015, e políticas públicas para combater novas tragédias do tipo; violência policial; e racismo. “As plenárias das Frentes são de formação em temas relevantes na realidade do povo brasileiro e de organização das ações, atividades regionais e municipais no Oeste Metropolitano”, explica Cida Lopes, representante da Frente Brasil Popular na região de Osasco.

A plenária será transmitida pelo Google Meet. Para participar, os interessados devem acessar o link meet.google.com/sri-fgaa-psx, ou entrar na plataforma e digitar o código sri-fgaa-psx.

Serviço

Plenária Regional das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo / Tema: “A segurança pública que o trabalhador quer”

Data: 28/09/2021, terça-feira / Horário: 19h30

Formato: Virtual pela plataforma Google Meet / Acesso: meet.google.com/sri-fgaa-psx, ou entrar na plataforma e digitar o código sri-fgaa-psx