Quarta-feira (29) tem seleção para 100 vagas de operador de telemarketing em Barueri

Na próxima quarta-feira (29) será realizado em Barueri novo processo seletivo para mais 100 vagas de operador de telemarketing. Os candidatos devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e experiência em cobrança. É necessário levar documento com foto, currículo e caneta.

O processo seletivo acontecerá às 9h, de quarta (29), no Ginásio José Corrêa, na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, Centro de Barueri.

Nome da contratante, salário de benefícios não foram divulgados. É impreterível que o candidato chegue no horário indicado, permaneça no recinto com máscara e respeite a distância necessária para evitar aglomeração.

Além das 100 vagas para operador de telemarketing, será realizada em Barueri na próxima semana seleção para diversas vagas temporárias de auxiliar de logística.