“Muitos vão ceder, mas não serei eu”, diz Ciro sobre possível desistência de Doria e Moro à presidência

A disputa presidencial nas eleições de outubro deve ocorrer com dois nomes a menos, ao que tudo indica. Com rumores sobre a possível desistência de João Doria (PSDB) e Sergio Moro (Podemos), o pré-candidato a presidente pelo PDT Ciro Gomes sinalizou que não abrirá mão da disputa. “Muitos vão ceder, mas não serei eu”, declarou o político, na manhã desta quinta-feira (31), no Twitter.

O comentário do pedetista veio após o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), sinalizar que não irá concorrer à presidência da República. A decisão deve ser anunciada oficialmente pelo tucano ainda nesta quinta (31).

Quem também pode desistir da disputa pelo cargo de presidente é o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que estaria prestes a lançar sua pré-candidatura pelo Podemos, mas deve definir ainda hoje se deixará a sigla para filiar-se ao União Brasil. Ele pode mudar de partido até sexta (1°), quando termina o prazo para janela partidária.

Corrida à presidência segue polarizada

A pesquisa do Datafolha divulgada pelo jornal “Folha de S.Paulo” na última semana revelou que a disputa pela presidência da República segue polarizada. O petista Luiz Inácio Lula da Silva sai a frente com 43% das intenções de votos logo no primeiro turno. Em seguida vem o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), com 26%. Sergio Moro aparece com 8%, Ciro Gomes 7% e Doria 2%.

A pesquisa foi feita entre os dias 22 e 23 de março, com mais de 2,5 mil pessoas em 181 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

