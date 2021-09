Mulher acusa vizinha de estender calcinhas “para seduzir seu marido” e chama polícia

Uma mulher de 42 anos acionou a polícia para a vizinha, de 23 anos, sob a acusação de que a jovem estaria estendendo calcinhas “de maneira exposta” com a intenção de seduzir o marido dela. O caso inusitado aconteceu no México e viralizou nas redes sociais.

De acordo com informações do portal de notícias “Clarín”, os policiais foram surpreendidos com o chamado, mas decidiram ir ao endereço para intermediar o conflito. Por telefone, a mulher acusou a vizinha de violar os “bons costumes e decência” ao estender as roupas íntimas à vista de todos.

A denunciante afirmou que o caso se repetia com frequência e disse que já flagrou o marido olhando para as calcinhas estendidas no varal da vizinha, por uma das janelas de sua residência.

Ao chegar na residência, os policias explicaram à moradora que a jovem de 23 anos não havia cometido infração alguma e aconselharam os envolvidos a resolver a situação entre eles, com uma conversa.

