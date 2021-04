Mulher não deixa cortar energia da casa do tio intubado com covid-19 e gera comoção

Uma mulher impediu o técnico da concessionária de energia elétrica de cortar a luz da casa do tio, que está intubado com covid-19. Nas imagens que viralizaram, ela aparece empurrando o profissional, impedindo que ele chegasse ao marcador de consumo da residência.

“Não vai cortar, não. O meu tio está intubado no hospital, minha tia não consegue autorização [para pagar a conta] e você não var cortar”, disse Erika Danielle, que não conseguiu conter as lágrimas diante do técnico.

O caso aconteceu no Ceará e gerou comoção em todos que presenciaram a cena e que assistiram ao vídeo. “Eu até peço desculpas porque eu empurrei ele, ele estava fazendo o trabalho dele, mas foi no calor da emoção porque a gente já está sofrendo muito, não só pelo meu tio, mas por todos que estão passando por essa situação”, relata a sobrinha em reportagem da Record TV.

O tio de Erika está internado com covid-19 há 15 dias. Há cinco dias, devido a uma piora em seu quadro de saúde, precisou ser intubado. Como ele é o responsável por pagar as contas de casa e a esposa não conseguiu acesso às senhas, as despesas acabaram atrasando. Roberto Carlos, que perdeu o emprego recentemente, vinha mantendo a família com o dinheiro da rescisão.

Após a repercussão das imagens, a família tem recebido muitas doações e ligações de pessoas que oferecem dinheiro e ajuda. Agora, as contas já foram pagas e os familiares de Roberto Carlos, que continua internado, pretendem ajudar outras pessoas que estão enfrentando dificuldades durante a pandemia.

