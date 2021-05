Mulher “pede pizza” no 190 e PM entende pedido de socorro de vítima de violência doméstica

Uma mulher de 54 anos ligou para a Polícia Militar pedindo pizza. O que poderia ser visto como um trote, foi, na verdade, um pedido de socorro. Ao receber a ligação, os policiais entenderam que poderia se tratar de um caso de violência doméstica e enviaram viaturas à residência da mulher.

O caso aconteceu em Andradina e foi atendido pelo Comando de Policiamento do Interior (COPOM) de Araçatuba, no interior paulista. Ao chegarem no local, os policiais constataram que a mulher havia sido agredida física e verbalmente pelo companheiro e recebia ameaças de morte.

À polícia, a mulher contou que o marido, que está desempregado, partiu para cima dela após ser questionado sobre a origem de uma moto que ele levou para casa. A PM apurou que a moto tinha registro de furto.

Em nota, a PM afirmou que conseguiu identificar o pedido de ajuda da mulher por conta de uma ocorrência semelhante registrada nos Estados Unidos. “O Copom faz treinamentos periódicos, no mínimo semestrais, e utiliza exemplos do que ocorre em outros locais para orientação do efetivo”, disse. “Houve uma ocorrência em 2019 que aconteceu idêntico nos EUA e serviu de base para o treinamento”, pontuou.

O agressor, um homem de 57 anos, conseguiu fugir ao perceber a chegada dos policiais. Já a moto foi apreendida e passará por perícia.

