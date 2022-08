Multinacional com sede em Barueri está com vagas de emprego abertas

A Sovos, multinacional de tecnologia para o compliance fiscal e tributário com sede em Alphaville, Barueri, está com vagas de emprego abertas em diversas áreas. Oportunidades são destinadas a candidatos de todo o país.

No momento, há 17 oportunidades para cargos como desenvolvedores, executivo e gerente de contas, advogados, diretor de parcerias comerciais, analista de segurança da informação, desenvolvedor Java, analista de operações, especialista regulatório, engenheiro de confiabilidade e líder técnico de desenvolvimento.

Atualmente, as vagas são oferecidas no formato home office. Porém, há a possibilidade de modelo híbrido no futuro e, portanto, ter fácil acesso ao escritório de Barueri, será considerado um diferencial.

O escritório da Sovos, instalado em um dos prédios comerciais mais modernos da região de Alphaville, conta com mais de 1,3 mil m², com área de lazer, pebolim, bilhar e videogame, além de bebidas, frutas e snacks oferecidos a todos os colaboradores à vontade.

Somado à contratação no modelo CLT e benefícios como vale-alimentação, plano de saúde e convênio com Gympass, a Sovos também conta com avaliação anual de desempenho e programas de reconhecimento e desenvolvimento de carreira.

Programas de reconhecimento

Um deles é o Kazoo, plataforma interna que transforma os reconhecimentos recebidos pelos funcionários em pontos a serem trocados por viagens, produtos, como TVs e geladeiras, ou convertidos em doações.

Outro programa de atração de talentos desenvolvido pela Sovos é o Referral Program, que consiste na bonificação dos colaboradores por indicações de profissionais para contratação. Caso os profissionais indicados sejam contratados, o colaborador da Sovos que fez a indicação recebe R$ 2.500,00 para os níveis Júnior e Pleno, R$ 5.000,00 para o nível Sênior, e mil pontos no Kazoo.

Premiada pelo TOP 100 Training – instituição que avalia a qualidade e eficácia dos treinamentos corporativos pelo mundo, a empresa ainda oferece programas de treinamento e capacitação, como mentorias e bootcamps, e cursos gratuitos, como de linguagem de programação para desenvolvedores pela plataforma Pluralsight e de inglês para todos os funcionários.

“Seguindo na contramão do mercado, de 2019 para cá a Sovos já aumentou o número de funcionários em 126%, passando de 1.140 no período antes da pandemia para 2.576 neste ano. E tais contratações de profissionais ocorre em paralelo à expansão mundial da empresa, que, fora o Brasil, também conta com funcionários espalhados pelo mundo, em lugares como Estados Unidos, América Latina e Europa”, diz Marina Baptista, HR Manager da Sovos Brasil.

Ainda segundo Marina, o crescimento contínuo da Sovos proporciona aos seus colaboradores grandes oportunidades de crescimento, um plano de carreira sólido e a longo prazo a possibilidade de intercâmbio de experiências entre profissionais da empresa de diferentes países, como o Sovos Women’s Alliance, voltado a mulheres.

“Na Sovos, temos a cultura de investir no desenvolvimento constante de nossos talentos, e, por isso, a dinâmica de crescimento da empresa é expressiva. A cada ano, 30% dos nossos funcionários são promovidos a novos níveis ou cargos. E não é só, por aqui também valorizamos muito o crescimento pessoal dos nossos colaboradores, baseado em nossos valores de responsabilidade, adaptabilidade, proatividade e de diversidade e inclusão”, completa Marina.

Como se candidatar às vagas de emprego na Sovos, em Barueri:

Os profissionais interessados nas vagas podem se candidatar através do site https://sovos.com/careers/current-openings-south-america/, onde também podem encontrar mais informações sobre as oportunidades.

Sobre a empresa

A Sovos é uma empresa global, líder em tecnologia para resolver as complexidades da transformação digital dos impostos. A empresa oferece suporte a mais de 20.000 clientes que operam em mais de 70 países, incluindo em sua carteira de clientes metade das empresas listadas na Fortune 500. A Sovos possui mais de 2 mil funcionários em toda a América do Norte, América Latina e Europa, e é propriedade da Hg e da TA Associates.