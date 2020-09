Multinacional Saint Gobain tem vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri e em SP

A multinacional Saint Gobain, detentora de marcas como Telhanorte e Quartzolit, está com vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri, Jandira e na capital paulista. Há oportunidades para vendedor, assessor de loja, supervisor de vendas, assessor de loja, aprendiz de recursos humanos, entre outras.

Em Osasco, há vagas para assessor de loja, vendedor e assistente de serviço ao cliente. Em Barueri, há oportunidades para supervisor de vendas e vendedor. Já em Jandira, há vagas abertas para quem deseja trabalhar como aprendiz na área de recursos humanos.

O ensino médio completo é o requisito principal para todas as vagas, com exceção para a vaga de aprendiz. Para o cargo de vendedor, o candidato deve ter experiência em vendas de materiais para construção ou lojas de varejo e disponibilidade de trabalhar aos finais de semana e feriados. A vaga de assistente de serviço ao cliente exige que o candidato tenha conhecimento do pacote Office básico e é desejável experiência com venda de cartões. Já para a função de assessor, é necessário ter boa comunicação.

Oportunidades em SP

Além das oportunidades de emprego em Osasco e região, a Saint Gobain está com diversas vagas abertas em São Paulo. Há oportunidades para as áreas de comunicação, e-commerce, financeira, comercial, jurídica e logística.

Entre as vagas abertas no setor comercial estão, assessor de loja, atendente de loja, vendedor, oficial de manutenção e assistente de serviço ao cliente. Já para a área jurídica, há oportunidades para advogado pleno. Há ainda vagas para aprendiz de recursos humanos, aprendiz administrativo de logística, estagiário de comunicação interna, entre outras.

Além de salário compatível com o mercado, a multinacional oferece salário compatível com o mercado, vale-transporte, assistência médica e odontológica e vale-refeição. Os benefícios variam de acordo com a função.

Como se candidatar às vagas de emprego

Os interessados devem acessar o site de vagas da Saint Gobain, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online. “Venha trabalhar conosco e fazer parte desta equipe que constrói o futuro. Junte-se a nossa equipe inovadora, apaixonada e empreendedora e venha criar um novo mundo com a gente”, diz o grupo.

Sobre a multinacional

A Saint-Gobain projeta, fabrica e comercializa materiais e soluções para construção civil e áreas correlatas. Atua há mais de 80 anos no Brasil com um portfólio diversificado de marcas tanto na indústria como no varejo e tem mais de 12 mil colaboradores diretor e indiretos espalhados por todo o país.