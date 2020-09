Dia das Crianças na Americanas tem ofertas e brindes Disney e Pixar

A Lojas Americanas tem promoções para quem quiser comprar o presente da criançada para o Dia das Crianças (12 de outubro). Entre os atrativos, quem comprar um brinquedo a partir de R$ 79,99 nas lojas físicas, leva de brinde um boneco de um dos clássicos personagens da Disney e Pixar, com um slime dentro. São seis diferentes opções entre os personagens mais famosos para colecionar.

Entre as novidades no site ou app da rede estão a Boneca Baby Alive grows up feliz por R$ 599,99; a Barbie boneca color reveal natureza por R$ 149,99; o boneco articulado JP da Novabrink por R$ 129,99 e a boneca articulada Maria Clara da Novabrink por R$ 139,90. Os preços estão sujeitos a alterações.

Entre as opções de presentes disponíveis nas lojas físicas da Americanas estão os itens da Brink+, marca exclusiva da rede, como a piscina de bolinhas inflável com 50 bolas por R$ 99,99, e a torre Garagem Parking com 3 carrinhos por apenas R$ 74,99.

Há ainda brinquedos inspirados nos fenômenos da internet, como os bonecos Gi ou Luccas Neto com mecanismo, por R$ 149,99, a boneca Baby Alive Banhos Carinhosos por R$ 99,99, e os bonecos Olympus Marvel ou Power Rangers 24 cm, por R$ 79,99 cada, entre outras opções.