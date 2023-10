Mutirão Amor Por Osasco atende o Campesina, Cidade de Deus, Vila Yara e Umuarama nesta semana

O Mutirão Amor por Osasco atende nesta semana (de 30/10 a 10/11), os bairros Campesina, Cidade de Deus, Vila Yara e Umuarama.

Neste período, as equipes da Prefeitura estarão realizando serviços de zeladoria urbana como poda de árvore, retirada de entulho, limpeza de bocas de lobo, pintura de faixas e sinalização, roçagem, tapa buracos, entre outros.

A reunião do Prefeito e secretários com os moradores da região será na terça-feira (7), às 19h, no EMEF Professor Max Zendron (Rua João Oxisque, 105, Vila Yara).

A Prefeitura Móvel estará estacionada próximo à Praça Thomás Sacho, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, entre 30/10 e 10/11.

