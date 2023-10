Mais de 1,7 milhão de veículos devem usar as estradas da região nesse feriado prolongado

A CCR Rodoanel e a Viaoeste divulgaram as estimativas de fluxo de veículos pelas principais estradas da Região neste feriado prolongado de Finados.

Segundo as concessionárias, 1.730.266 de veículos devem se deslocar pelo Rodoanel Oeste (1.094.911) e pelo Sistema Castello/Raposo (635.355).

Para o Rodoanel, está previsto movimento intenso na quarta-feira (1/11), das 15h às 20h. Nos demais dias, a expectativa da concessionária é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

Já no Sistema Castello/Raposo, a previsão é que o movimento de veículos seja maior no dia 1/11, das 16h às 21h. Na quinta-feira (2/11), o fluxo deve ser intenso das 7h às 13h. No retorno, a empresa estima maior concentração de veículos no sentido capital no domingo (5/11), das 11h às 22h.

