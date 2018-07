Mutirão do Emprego na Vila Menck reuniu mais de 700 vagas em 13 empresas

A Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão (SDTI) da Prefeitura de Osasco realizou na sexta-feira (13) um Mutirão do Emprego na EE Dr. Aureliano Leite, na Vila Menk, oferecendo oportunidades aos moradores daquela região.

Publicidade

No local, além de disponibilizar mais de 700 vagas de emprego, processos seletivos realizados por empresas parceiras, o cidadão pôde atualizar e emitir a 1ª ou 2ª via da Carteira de Trabalho. O Mutirão de Empregos contou com a participação de 13 empresas e também vagas de estágio disponibilizadas através do Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE).

“Esse Mutirão de Empregos é uma ação muito útil e necessária, estamos trazendo a esta comunidade os serviços do Portal do Trabalhador”, disse o secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, Lau Alencar.

Lorrainy Alvarenga, 22 anos, residente da Vila Menk, estava há 8 meses desempregada e saiu satisfeita ao conseguir emprego durante o Mutirão. “Hoje, eu estou saindo daqui empregada. Essa ação é muito importante e traz grande oportunidade”, disse ela, que irá trabalhar na área de logística.

Sidney de Oliveira, 43 anos, comemorou bastante a contratação para ser motorista. “Estou muito feliz com essa nova oportunidade”.

Publicidade

A Secretaria de Trabalho planeja realizar mais Mutirões do Emprego em diversos bairros de Osasco nos próximos meses.

Independentemente dos Mutirões, candidatos e empresas podem procurar o Portal do Trabalhador para auxiliá-los na recolocação profissional ou na busca por profissionais.