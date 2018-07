Vacinação contra a raiva em Itapevi começa na segunda (23); confira os postos

A Prefeitura inicia dia 23 a vacinação antirrábica em Itapevi em 2018. A campanha vai até o dia 15 de agosto. As vacinas serão aplicadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, em diferentes bairros (confira abaixo).

Já no dia 18 de agosto, um sábado, Itapevi recebe o Dia D da Vacinação Antirrábica, um mutirão que será realizado das 8h às 16h, em várias unidades escolares municipais.

A partir do dia 20 de agosto, após a vacinação nos postos fixos, as equipes volantes estarão percorrendo Ambuitá, Monte Serrat e outros bairros mais distantes da cidade para que nenhum animal fique sem vacina. A vacinação é gratuita e será aplicada pela equipe da Divisão de Controle de Zoonoses (DCZ), da Secretaria de Saúde do município.

A recomendação é de que cães e gatos sejam vacinados a partir dos três meses de idade.

RECOMENDAÇÕES

Cães dóceis deverão ser levados com coleira e guia e conduzidos por pessoas com tamanho adequado para controlá-los e contê-los no momento de tomar a vacina. Já os gatos, como são naturalmente muito assustados, deverão ser levados em caixas de transporte ou similar, para que se evite fugas ou acidentes.

Não serão vacinados animais soltos e guiados por crianças. Animais bravos, por sua vez, deverão ser conduzidos com focinheira. Além disso, a secretaria recomenda que somente adultos com condições de conter os animais os levem aos pontos de vacinação.

Segundo o DCZ de Itapevi não deverão ser vacinados animais doentes, com diarreia, secreção ocular ou nasal, sem apetite, ou que estejam convalescendo de cirurgias ou outras enfermidades. Após a vacina, cães e gatos podem ficar com dores no local vacinado e apresentar febre.

Em 2017, a campanha de vacinação antirrábica vacinou 17.984 mil cães e 3.874mil gatos em toda a cidade. De acordo ainda com a OMS (Organização Mundial de Saúde), o objetivo neste ano é de que 75% da população animal estimada das cidades sejam vacinadas. Em Itapevi, a estimativa é de que 32.577 animais devam receber a vacina segundo levantamento do Instituto Pasteur.

A DCZ do município fica na Avenida Prof. Dimarães Antônio Sandei, 375, na Vila Nova Itapevi. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4773-2785.



Confira a lista dos locais e datas de vacinação:

*Sempre das 9h às 13h

23/07 (segunda-feira)

Amador Bueno

– Rua Aurea Ribeiro x Rua Monteiro Lobato

– Rua Bambina Amirabile Chaluppe

– Rua Jandira x Rua Votuporanga

– Rua Francisco R. Paes x Rua Daniel Aragão

24/07 (terça-feira)

Parque Miraflores

– Via Ceres x Rua Emilio C. Ferreira

– Rua Dolomita x Rua Estrela Branca

Jardim Ruth

– Rua Monet x Rua El Greco

CDHU Vila Gióia

– Rua Alpha

25/07 (quarta-feira)

Vila Gióia

– Rua Machado de Assis x Rua Janete Clair

Residencial das Flores

– Residencial das Flores x Estrada Elias da Costa

Vila Santa Rita

– Rua Dolores Duarte x Rua Fluminense

– Avenida José Chaluppe x Rua Evaldo Braga

26/07 (quinta-feira)

Vila Santa Rita

– Avenida Internacional x Rua Comercial

– Rua Praia de Baraqueçaba x Rua Praia de Cumbuco

Jardim Marina

– Rua Floriza N. Camargo x Rua Bolívia

Jardim Santa Rita

– Rua Egito x Rua Edir Ajala de Oliveira

27/07 (sexta-feira)

Jardim Santa Rita

– Rua Guaianases – Rua Penha da França

– Rua Claudionor Lopes x Rua Jequitiba

– Rua César Bertozzi x Rua Vitorino Grassi

Jardim São Carlos

– Rua Sardinha x Rua Parati

30/07 (segunda-feira)

Jardim São Carlos

– Rua Lagosta x Rua Pirarucu

– Rua Bagre x Rua Pintado

Jardim Portela

– Rua Rafael Barranco x Rua Francisco Reis

Jardim Cristianópolis

– Praça Cristo Rei

31/07 (terça-feira)

Jardim Santa Rita

– Rua Maria Zibina x Rua Profª Mary Mallet

Vila Santa Rita

– Avenida José Chaluppe x Rua Flamengo

Jardim Maristela

– Rua Vermelino Correa dos Santos x Rua Agnaldo Alves

Jardim Itapoã

– Rua Benedito S. Novaes x Rua Benedito dos Santos

01/08 (quarta-feira)

Jardim Rosemary

– Rua Serra do Dourado x Rua Serra do Paracaima

– Rua Serra Itaberaba x Rua Neuza N. Vasconcelos

– Rua Serra dos Farrapos x Rua José Januário

02/08 (quinta-feira)

Jardim Rosemary

– Rua Roque A. Mendes x Rua Serra Penitentes

– Rua Serra Voturama x Rua Serra Caiapó

– Rua Serra do Paraicama x Rua Rua Cristais

Parque Suburbano

– Avenida Bandeirante x Rua Pontaporenses

– Rua Acreanos x Rua Sergipanos

03/08 (sexta-feira)

Parque Suburbano

– Rua Marajó x Rua Baianos

– Rua Bandeirantes x Rua Brasileiros

– Avenida Sulamericanos x Rua Paulistas

– Rua Bandeirantes x Rua Acreanos

06/08 (segunda-feira)

Parque Suburbano

– Rua Cearenses x Rua Riobranquenses

– CEMIP

Jardim Paulista

– Rua Primo Alpi x Rua Genova

Jardim Dona Elvira

– Rua Teodoro Salopa x Rua Carmem S. Almeida

07/08 (terça-feira)

Jardim Dona Elvira

– Rua Carmem S. Almeida x Rua Dacar

Chácara Vitápolis

– Rua Sideral x Rua Noruega

– Rua Austral x Rua Cupuaçu

– Rua Paulo José Fernandes

08/08 (quarta-feira)

Chácara Vitápolis

– Rua Graviolas x Rua Gaivotas

– Rua Umbus

Jardim Itaparica

– Rua Azul x Rua Vermelha

Vila Dr. Cardoso

– Rua Ismênia A. Dias x ao lado do Cemeb Padre Giovanni Cornaro

09/08 (quinta-feira)

Jardim Hokkaido

– Rua Sanji Koba x Rua Kingston

– Rua Ameixeiras x Rua Crisântemos

– Rua Eduardo de Abreu x Via Brasil

Vila São Francisco

– Rua Clotilde de Moraes

10/08 (sexta-feira)

Jardim Julieta

– Rua Ana A. Castro x Rua Arlete

– Rua Adilson Soares Santos – Próximo à Escola Estadual Paulo de Abreu

– Rua Chaves Gomes x Rua José Bonifácio

Jardim Briquet

– Rua Sabiá x Rua Beija-Flor

13/08 (segunda-feira)

Jardim Rainha

– Avenida Vale do Sol x Rua Pedro Pinto

Jardim Bela Vista Baixa

– Rua 12 de Setembro x Rua Bruna

– Rua 28 de Abril x Rua 7de Setembro

Jardim Bela Vista Alta

– Rua dos Náufragos x Rua dos Navegantes

14/08 (terça-feira)

Cohab II

– Avenida Pedro Paulino x Rua Somália

Alto da Colina

– Rua Abacachós x Rua Ubarana

– Campo de Futebol do Morro do Quiabo

Vila da Paz

– Campo de Futebol da Vila da Paz

15/08 (quarta-feira)

Jardim Santa Cecília

– Rua Plantas x Rua Camarões

– Rua Marinheiros x Rua Oceano

Vila Aparecida

– Rua Eva P. Oliveira x Rua Jaraguá

Colinas São José

– Rua dos Girassóis x Rua das Violetas

18/8 – Dia D (sábado)



* das 8h às 16h

Amador Bueno

– Cemeb Jornalista João Valério

Jardim Santa Rita

– Cemeb Profª Irany Toledo de Moraes

Parque Suburbano

– Cemeb Tarsila do Amaral

– Cemeb Maestro Heitor Villa Lobos

Jardim Rainha

– Cemeb Floriza Camargo

Vitápolis

– Cemeb João Guimarães Rosa