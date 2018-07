Rogério Lins entrega revitalização da Praça do Samba

A Prefeitura de Osasco, por meio das secretarias de Meio Ambiente (SEMA) e de Serviços e Obras (SSO), entregou, na manhã de sábado (14), a revitalização da Praça Joaquim dos Santos Ribeiro, no Km 18, mais conhecida como Praça do Samba.

A cerimônia, junto ao início da Marcha para Jesus em Osasco, contou com a presença do prefeito Rogério Lins, que estava acompanhado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS) Aline Lins e da deputada federal Renata Abreu.

A praça passou por reforma geral, com novo paisagismo, substituição dos aparelhos da academia ao ar livre e do playground, pavimentação asfáltica na pista de caminhada, revitalização das mesas, bancos e esculturas, manutenção na iluminação, poda de árvores, levantamento de copas, roçagem, capinagem, reforma e pintura de guias, bem como nivelamento de calçadas.

Além da praça, outras ruas do entorno também receberam serviços de zeladoria, como poda de árvores, limpeza de bocas de lobos, entre outros.

O prefeito Rogério Lins pediu o apoio da população para se apropriar e zelar pelas áreas públicas. “Peço a ajuda da comunidade para cuidar desse espaço de lazer, ideal para o convívio dos moradores e para a prática de atividades físicas, importantes para a promoção da saúde e da qualidade de vida”, destacou.

A Praça do Samba também ganhou uma nova placa de identificação visual destacando um pouco a história do local.