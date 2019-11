Naiara Azevedo lança clipe em parceria com Dilsinho nesta sexta (29)

A cantora Naiara Azevedo lança nesta sexta, 29 de novembro, o single “Manda Áudio”, que ficará disponível em todas as plataformas digitais. A faixa vem acompanhada de videoclipe, gravado no Rio de Janeiro, no ‘Costa Brava Clube’, localizado estrategicamente no Joá, com uma vista panorâmica do oceano atlântico de tirar o fôlego.

Para abrilhantar seu novo single, Naiara convidou o cantor Dilsinho, que está num grande momento em sua carreira, para dividir com ela ‘os áudios’ da canção, assim como o próprio título diz.

“Quando recebi essa música dos compositores achei a energia dela incrível, uma vibe legal pra dividir o vocal com alguém, e só me veio uma pessoa na cabeça para cantar comigo: o Dilsinho. Sempre nos encontramos nos bastidores de programas de TV, em shows pelo Brasil a fora e já fazia tempo que queria gravar algo com ele. Assim que eu mandei a música, ele topou e já colocou voz na guia, e foi aí que tive a certeza de ter escolhido a pessoa certa pra cantar comigo” conta Naiara.

Com uma pegada bem leve e colorida, o clipe teve dois momentos. O primeiro, gravado na área externa superior do clube, exaltava a beleza natural do local, mas, ao mesmo tempo, muitos elementos de cores vibrantes, com uma pegada bem latina. No segundo momento, Naiara e Dilsinho interagem entre si, numa pegada mais romântica. Todo o clipe é assinado por Fred Siqueira, do Studio Siriguela.

O clipe de “Manda Áudio” será lançado pela gravadora Som Livre, e estará disponível no canal oficial da cantora no Youtube no próximo dia 29 de novembro, quando também estará disponível nas plataformas digitais.

Em tempo: Naiara Azevedo irá gravar um novo DVD, aberto ao público, no dia 28 de dezembro, na cidade de Praia Grande, litoral sul de São Paulo.

Em tempo²: O clipe terá estreia exclusiva no TVZ, no Multishow, às 11h, no dia 29 de novembro.

