Nany People apresenta “Forever Young” no teatro municipal de Osasco

Após temporada de shows em São Paulo, a atriz Nany People estará em Osasco, nos dias 7 e 8 de abril, para a apresentação do musical “Forever Young”, no Teatro Municipal Glória Giglio. Os ingressos variam de R$60,00 a R$80,00 (com direito a desconto na entrega de 1kg de alimentos não perecível) e podem ser adquiridos no site https://www.bilheteriaexpress.com.br/.

“Forever Young é um musical divertido, interativo, poético, cultural e para lá de animado”, disse a atriz em um vídeo de divulgação.

Serviço

Data: 7 e 8 de abril

Horário: sábado às 21h e domingo às 19h

Local: Teatro Municipal Glória Giglio.

Link para adquirir os ingressos: https://www.bilheteriaexpress.com.br/teatros-e-casas-de-show/osasco-teatro/teatro-municipal-gloria-giglio/forever-young-osasco.html

