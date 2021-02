Nasce Zaya, segunda filha de Simone com Kaká Diniz

A cantora Simone Mendes deu à luz a Zaya na noite desta segunda-feira (22), nos Estados Unidos. O nascimento foi divulgado nas redes sociais da dupla Simone e Simaria. “Parabéns, mamãe Simone! Bem-vinda, Zaya”, diz a publicação.

publicidade

A bebê é a segunda filha da coleguinha com o marido, o empresário Kaká Diniz, com quem tem Henry, de 6 anos. Horas antes de anunciar a chegada da filha, Simone postou uma foto para avisar: “Zaya está chegando”. No hospital, Kaká usou os Stories para mostrar a esposa com um acesso na mão antes do parto.

A moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, foi questionada pelos seguidores por ter a segunda filha fora do Brasil. “Você não valoriza os profissionais brasileiros por que? Tem que ganhar seu bebê fora do Brasil?”, questionou um internauta. “Quem te disse isso, irmã, em nome de Jesus? Tenho meus médicos no Brasil que amo muito, e confio no trabalho deles. Ter bebê aqui foi outra questão que não tem nada a ver com o profissionalismo”, respondeu a sertaneja.

publicidade

Em outro momento, Simone havia explicado que a decisão de dar à luz a Zaya nos Estados Unidos seria porque ela e o marido precisavam resolver a situação da uma casa que compraram em Orlando. Também nas redes sociais, a cantora, que compartilhou todos os momentos de sua segunda gestação, prometeu aos fãs e seguidores que vai dar detalhes do nascimento da sua pequena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone e Simaria (@simoneesimaria)