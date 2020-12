Filha de Simone, moradora de Alphaville, deve nascer nos Estados Unidos

Uma das moradoras ilustres de Alphaville, a cantora Simone, grávida de oito meses, deve ter sua filha, Zaya, nos Estados Unidos.

Simone e o marido, o empresário Kaká Diniz, já têm um filho, Henry, de 6 anos. Por meio das redes sociais, a cantora, que faz dupla com Simaria, explicou a decisão de viajar para os Estados Unidos às vésperas do nascimento de Zaya.

“Vou receber uma casa aqui no final de janeiro. Temos que fazer uma quarentena para vir pra cá. Quando a casa foi comprada, a ideia era tematizar para quando os brasileiros viessem para Orlando, ficassem na casa da coleguinha. Tem que fazer a mobília, as coisas”, contou Simone, por meio dos Stories no Instagram.

Ela diz ainda que fatores econômicos pesaram na decisão: “O dólar com preço que está, condomínio, luz e não sei mais… Sem a casa funcionar, a marreta cai do rabo, não está fácil. Também tinha esse propósito de organizar essas coisas”.