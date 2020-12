Molhada, com frio e fome: GCMs resgatam bebê de 1 mês abandonada em casa

Guardas Civis Municipais (GCMs) de Taboão da Serra resgataram uma bebê de apenas um mês abandonada em uma casa no Jardim Record.

Durante patrulhamento, os GCMs receberam uma denúncia de abandono de incapaz nas proximidades. No local denunciado, haviam diversas residências. Uma moradora de um dos imóveis autorizou a entrada dos guardas.

Pela janela, os agentes de segurança avistaram a criança em um bebê conforto, chorando. Eles chamaram pelos responsáveis pela casa e não saiu ninguém. Então, entraram no imóvel e resgataram a bebê, que estava molhada, com frio e com fome.

Os GCMs acionaram o SAMU de Taboão da Serra e, até a chegada do socorro, deram leite e trocaram a menina, que foi encaminhada ao Pronto Socorro Infantil.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e a Polícia procura o paradeiro dos responsáveis pela bebê.