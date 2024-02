Nascidos em janeiro podem sacar PIS/Pasep a partir desta quinta (15)

Cerca de 1,7 milhão de trabalhadores com carteira assinada nascidos em janeiro podem sacar, a partir desta quinta-feira (15), o valor do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) em 2024.

O abono está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no Portal Gov.br. Ao todo, a Caixa Econômica Federal liberará R$ 1,9 bilhão neste mês. Ao longo de 2024 poderão ser sacados R$ 22,6 bilhões.

Quem tem direito ao abono?

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos, e que tenha trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base considerado para a apuração, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Para isso, também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Calendário de saque do PIS 2024 – para trabalhadores de empresas privadas Nascidos em Recebem a partir de Recebem até Janeiro 15/02/24 27/12/24 Fevereiro 15/03/24 27/12/24 Março e Abril 15/04/24 27/12/24 Maio e Junho 15/05/24 27/12/24 Julho e Agosto 15/06/24 27/12/24 Setembro e Outubro 15/07/24 27/12/24 Novembro e Dezembro 15/08/24 27/12/24

Calendário de saque do Pasep 2024 – para quem trabalhou em empresa pública Final da inscrição Recebem a partir de Recebem até 0 15/02/24 27/12/24 1 15/03/24 27/12/24 2 e 3 15/04/24 27/12/24 4 e 5 15/05/24 27/12/24 6 e 7 15/06/24 27/12/24 8 15/07/24 27/12/24 9 15/08/24 27/12/24

Da Agência Brasil