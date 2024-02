Inscrições em concurso público com 150 vagas na GCM de Cotia terminam amanhã (16)

Inscrições em concurso público com 150 vagas na GCM de Cotia terminam...

Vai até sexta-feira (16) o prazo para se inscrever no concurso público que abre 150 vagas na Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia.

A remuneração inicial é de R$ 1.455,46, mais 100% de adicional pelo risco de vida, 50% de RETGC (Regime Especial de Trabalho de Guarda Civil) e auxílio transporte para uma jornada de 12×36.

Para participar do concurso público, os interessados precisam ter o ensino médio completo; CNH nas categorias “A” e “B”; e estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,60 m para mulheres e 1,65 m para homens.

As inscrições devem ser feitas no site www.concursosrbo.com.br, com taxa de R$59. Leia o edital.