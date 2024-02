PM recupera carga roubada e prende dois após perseguição em Osasco

Dois indivíduos foram presos e uma carga roubada de cigarros foi recuperada por policiais militares, após uma breve perseguição nas ruas de Osasco, nesta quarta-feira (14).

Equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano faziam patrulhamento, quando se depararam com a vítima do roubo, que relatou o ocorrido. Logo em seguida, avistaram uma Fiorino que foi usada no crime.

Iniciou-se um acompanhamento, que terminou na Avenida Prestes Maia, no Jardim D’Abril. No veículo roubado, foram encontrados dois indivíduos que portavam bloqueadores de sinal. A carga de cigarros foi recuperada. A ocorrência foi registrada no 5º DP de Osasco.