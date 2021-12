Natal em Barueri terá shows, Vila do Papai Noel e mais atrações

Após um longo período sem atividades artísticas presenciais, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma programação especial para celebrar o Natal na cidade.

publicidade

As atrações começam no sábado (11), quando serão acessas as luzes do tradicional Natal Encantado de Barueri, no Bulevar Central. A abertura do evento será feita pelo maestro João Carlos Martins e a Orquestra Bachiana Filarmônica, com um repertório que vai do clássico ao popular.

A decoração terá uma árvore de Natal de 33 metros, Vila do Papai Noel, entre outros atrativos. Neste ano, além do Parque Municipal Dom José, o Parque Linear também receberá decoração natalina, que permanecerá para visitação até o dia 5 de janeiro.

publicidade

Quem for prestigiar o Natal Encantado em Barueri poderá contar também com uma Praça de Alimentação, onde serão comercializadas comidas típicas variadas, bebidas e doces.

“O Natal Encantado de Barueri já está se tornando tradição em nossa cidade, com decoração, praça de alimentação e uma rica programação cultural. Vamos priorizar também os nossos alunos e professores das oficinas de Artes e Núcleo de Dança e Música, eles farão a abertura de todos os shows”, declarou Jean Gaspar, secretário de Cultura e Turismo.

publicidade

Em breve a Prefeitura de Barueri vai divulgar a programação completa das apresentações, que ocorrerão até o dia 22 de dezembro, com grandes nomes da música brasileira.