Natal Encantando: Barueri terá shows de Raça Negra, Pixote, Pedro Sampaio e Zélia Duncan

A cidade de Barueri já está preparada para a época mais iluminada do ano, e abre o Natal Encantado com uma série de atrações. Neste ano, a programação começa no dia 9 de dezembro e vai até o dia 22, com shows de Zélia Duncan, Pixote, Felipe Araújo, Raça Negra, entre outros nomes.

Desta vez, serão dois palcos: um no Boulevard Central, que terá decoração imersiva e onde serão apresentados os shows de artistas locais; e outro na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, em frente ao Ginásio José Corrêa, que concentrará os shows com cantores e bandas em destaque no cenário nacional.

Todas as apresentações serão gratuitas.

Confira a programação do palco em frente ao José Corrêa:

– 09/12 às 20h30 – Padre Fábio de Melo

– 10/12 às 20h30 – Raça Negra

– 14/12 às 20h30 – Melim

– 15/12 às 20h30 – Pedro Sampaio

– 16/12 às 20h30 – Santanna

– 17/12 às 20h30 – Zélia Duncan

– 20/12 às 20h30 – Soraya Moraes

– 21/12 às 20h30 – Felipe Araújo

– 22/12 às 20h30 – Pixote