Nego Di aumenta críticas a Karol Conká no BBB 21: “Parece sociopatia, não é normal”

Após declarar em entrevista a Ana Maria Braga que havia sido manipulado por Karol Conká durante o BBB 21, Nego Di aumentou o tom das críticas à ex-colega de confinamento na casa mais vigiada do Brasil e declarou que o comportamento dela “parece até sociopatia”.

“Dói um pouco e ao mesmo tempo me preocupa. Porque existe um limite entre tu ser um jogador e entre tu ter… É aquela brincadeira do parafuso a menos, eu já começo a tirar a pessoa para tipo… Parece um pouco até de sociopatia, não é algo normal”, declarou Nego Di sobre Karol Conká, em entrevista ao programa “BBB: A Eliminação”, no canal Multishow.

Recordista de rejeição na história do programa, eliminado na terça-feira (16) com 98,76% dos votos, Nego Di também avaliou que foi um dos vilões da edição. “Um dos [vilões]. Tudo que eu vou fazer na vida eu não consigo não brincar. A gente não tem como ter noção do que tá rolando, e eu falava pro Projota ‘Será que nós somos os maus da edição? Tu? Somos os vilões?'”, declarou.

O humorista disse ainda que acredita que Lumena está perto de ser eliminada. “Acho que corre o risco de a Lumena sair semana que vem”.