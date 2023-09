Nesta sexta-feira (29) tem Sarau na Aldeia de Carapicuíba

Nesta sexta-feira (29), às 19h, a Aldeia de Carapicuíba recebe mais uma edição do programa “Sexta-Negra na Aldeia”. O tema do sarau será saúde mental e acessibilidade para juventude negra.

O evento tem como objetivo promover apresentações culturais que envolvam a população no combate ao racismo estrutural. Esse mês o tema é “Poética do Erê” e as atrações são: Oca Escola Cultural, Cia Casa de Farinha com teatro de bonecos e Dayane Lima com apresentação de dança.

O Sarau Sexta Negra é uma iniciativa do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (Proac) e da Prefeitura de Carapicuíba.

