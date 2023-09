Prodesp abre processo seletivo para estágio com vagas em Taboão da Serra

A Prodesp, empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, e braço operacional da Secretaria de Gestão e Governo Digital, está com vagas de estágio abertas para estudantes em diversas áreas de formação para atuar em Taboão da Serra.

Ao todo, estão disponíveis 44 vagas para diferentes níveis de ensino e áreas de conhecimento, como Administração, Ciência da Computação, Marketing, Direito, Engenharia, Gestão de Recursos Humanos, entre outras.

Os interessados em participar do processo de seleção devem realizar a inscrição e prova, de forma gratuita pela internet, no período de 27 de setembro a 30 de outubro. Mais informações disponíveis no site do CIEE – Centro de Integração Empresa Escola.

Os aprovados serão convocados para atuar na sede da Prodesp, localizada em Taboão da Serra (Rua Agueda Gonçalves, 240, Jd. Pedro Gonçalves), para jornada de seis horas diárias, e bolsa-auxílio mensal de nível superior de R$ 937,59. Para estagiários do nível técnico, de R$ 787,58, e para nível médio, o valor é de R$ 712,57, além auxílio-transporte e vale-refeição.

Para concorrer a uma vaga, é necessário ser maior de 16 anos, comprovar frequência no curso exigido e estar regulamente matriculado, a partir do primeiro ano ou 2º semestre, de acordo com as informações especificadas no edital. Um total de 10% das vagas são reservadas a candidatos com deficiência. O contrato de estágio tem duração de, no mínimo, seis meses com possibilidade de renovação por mais 18 meses, conforme a duração do curso. A lista de classificação definitiva será divulgada no dia 1º de dezembro de 2023.

