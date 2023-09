Audiência pública acaba em pancadaria na Câmara dos vereadores de Taboão da Serra

Uma audiência pública que discutia o orçamento para 2024 terminou em pancadaria na Câmara Municipal de Taboão da Serra, na noite desta quinta-feira (28). Vídeos que circulam na Internet mostram o momento da confusão generalizada.

Nas imagens é possível ver quando o deputado estadual Eduardo Nóbrega (Podemos) discursava no plenário quando foi interrompido e discutia com o ex-prefeito da cidade. Ao lado dele, apoiadores dos políticos começam a se empurrar e a trocar socos. O tumulto continua mesmo com a chegada de guardas municipais, que tentam conter os ânimos.

A confusão só terminou do lado de fora do plenário, quando a Polícia Militar foi acionada. Segundo relatos, a briga generalizada aconteceu por causa da disputa por apoio nas eleições municipais de 2024.

O deputado estadual Emidio de Souza publicou o vídeo nas redes sociais: “Lamentável o que aconteceu na Câmara de Taboão da Serra. Uma audiência que visava ouvir a população sobre as demandas da região, infelizmente, terminou na pancadaria. Política se faz com diálogo e debate de ideias, jamais com violência”, afirmou o ex-prefeito de Osasco. “Espero que a polícia identifique os responsáveis”, completou.