Nesta terça-feira (4) tem processo seletivo para pedreiro e auxiliar no PAT Carapicuíba

Nesta terça-feira (4) tem processo seletivo para pedreiro e auxiliar no PAT...

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba está com 50 vagas disponíveis para pedreiro e auxiliar de pedreiro, para trabalhar em Carapicuíba e Osasco.

Para auxiliar, o salário é de R$ 1.977,00 e para pedreiro, a remuneração é de R$ 2.405,00, com benefício de R$ 409,00 de vale-alimentação para ambas as vagas.

Os requisitos são: ter experiência ou conhecimento na área e ensino fundamental incompleto.

A jornada de trabalho é de segunda a quinta, das 7h às 17 horas e sexta das 7h às 16 horas.

O processo seletivo será realizado na terça (4), às 9h30 no PAT, que fica no Ganhatempo, dentro do Plaza Shopping (Estrada Ernerstina Vieira, 149, Vila Dirce).

Os candidatos devem levar documentos pessoais e currículo atualizado.