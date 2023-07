“CRAS + Perto de Você” chega ao Parque dos Camargos, em Barueri

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) de Barueri vai realizar mais uma edição do ‘Cras + Perto de Você’, desta vez para os moradores do Parque dos Camargos.

Será na sexta-feira (7), no CCLP Esio Augusto de Souza (Rua Irene, 534, no Parque dos Camargos). A ação será liderada pelo Cras do Jardim Silveira e contará com o apoio dos outros 5 Cras’s.

O objetivo do programa é levar os serviços da assistência social aos bairros que ficam mais distantes dos Cras’s, para facilitar o acesso. Segundo Adriana Bueno Molina, secretária da Sads, a secretaria possui 6 Cras’s, mas os territórios são extensos e as distâncias.

Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras’s) oferecem serviços de Assistência Social e atendem as famílias mais vulneráveis socialmente de forma global.

O ‘Cras + Perto de Você’ oferecerá serviços relativos ao Cadastro Único, cesta básica e orientações técnicas. A secretaria de Saúde destacará a equipe da UBS Edini Cavalcanti Consoli para abordar a importância do calendário vacinal tanto de adultos quanto de crianças. A secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho montará um posto para detalhar os serviços do Sebrae e da Casa do Trabalhador, além de fornecer o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). Já a secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente disponibilizará a van da Educação Ambiental.

Outra atração será o programa “De óleo da orquídea”, que consiste na troca de óleo de cozinha usado por uma orquídea resgatada do lixo. Além disso, estão sendo programadas oficinas para quem desejar participar.

O Cras + Perto de Você será no dia 7 de julho, das 9h às 15 horas, no CCLP Esio Augusto de Souza.