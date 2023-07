Pedágios das rodovias da região tiveram aumento de 3,94% no sábado (1º)

Começaram a valer no sábado (1º) as novas taxas dos pedágios nas rodovias da região e de todo o Estado.

O reajuste anual faz parte do contrato de concessão das rodovias Castello Branco e Raposo Tavares. As tarifas são definidas pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e foram publicadas no Diário Oficial do Estado de 28 de junho.

O reajuste foi de 3,94%, baseado na correção da inflação pelo indicador econômico IPCA.

O cálculo das tarifas de pedágio é feito utilizando-se o conceito de tarifa quilométrica, ou seja, corresponde a um valor fixo por quilômetro multiplicado pelo trecho de cobertura da praça – e que varia em função da categoria das rodovias e dos tipos de veículos.

Já a nova tarifa de pedágio no trecho Oeste do Rodoanel passou para R$ 3,00 (passeio e comercial/eixo).

Confira as novas tarifas, que são válidas para veículos de passeio e, em caso de veículos comerciais, por eixo.