ACEO apresenta novo serviço de mediação e arbitragem no OZ Valley Legal

A Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) participou, na quarta-feira (28), do OZ Valley Legal, evento focado no desenvolvimento de ações conectadas à inovação, à tecnologia, à privacidade, às legislações e toda a gestão relacionada ao mundo do Direito Digital e o Futuro da Advocacia.

publicidade

A entidade foi representada pelo seu presidente, Dr. Amir Gomes dos Santos. Na ocasião, o Dr. Amir, juntamente com o Dr. Guilherme Giussani, diretor técnico da CEMAAC, teve a oportunidade de apresentar aos participantes o novo serviço da ACEO, a Câmara de Mediação e Arbitragem (CEMAAC), uma das maneiras mais rápidas, sigilosas e econômicas de se resolver conflitos.

Homologada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a CEMAAC carrega as chancelas da Associação Comercial e Empresarial de São Paulo (ACSP), da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e da Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB).

publicidade

Segundo Dr. Amir, essa foi uma ótima oportunidade de mostrar para advogados e para o público de inovação, tecnologia e empreendedorismo um serviço tão importante, que ajuda o empreendedor a resolver conflitos de modo mais prático, rápido e econômico, com a devida segurança jurídica.

“Pela sua eficiência e rapidez na solução de conflitos a Câmara de Mediação e Arbitragem é estimulada até mesmo pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”, explicou.

publicidade

Já o Dr. Guilherme Giussani lembra que é possível inserir as cláusulas de mediação e/ou arbitragem em qualquer contrato empresarial, desde que haja uma cláusula que configure esse serviço. “No entanto, podemos atender conflitos contratuais existentes sem que exista a cláusula no contrato, basta que as partes concordem”, finaliza.

Oz Valley Legal

O OZ Valley Legal é uma iniciativa da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da OAB Osasco, em parceria com o Polo Tecnológico de Osasco, coordenado pela Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE) da Prefeitura de Osasco.

Já o serviço de Mediação de Arbitragem está à disposição em Osasco por meio da ACEO. Para quem desejar saber mais os contatos são (11) 97457-3396 (whatsapp) e www.aceo.com.br.