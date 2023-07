Projeto Cidadania Itinerante passa por Barueri nessa semana

O Projeto Cidadania Itinerante, promovido pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado (SJC), estará em Barueri de 4 a 8 de julho.

A ação será realizada em parceria com a Prefeitura de Barueri e vai atender cinco bairros da cidade: Bairro dos Altos, Jardim Mutinga, Vale so Sol, Engenho Novo e Jardim Belval.

Nesses dias, das 9h às 16 horas, serão oferecidos à população diversos serviços gratuitos:

Agendamento de 2ª via de RG;

2ª via de Certidões de Nascimento;

2ª via de Certidão de Casamento;

2ª via de Certidão de Óbito;

Atestado de antecedentes criminais;

Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular;

Renovação de CNH;

Entrada de Seguro Desemprego;

Emissão de 2ª via de CPF;

Emissão de 2ª via de contas: água, luz;

Elaboração de Currículo Vitae;

Consulta Serasa;

Atendimentos e orientações PROCON;

Encaminhamentos e acolhimentos de denúncias dos Programas e Coordenadorias da SJC:

– Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS)

– Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI)

– Políticas para a Mulher (CPMULHER)

– Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP)

– Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVI)

– Coordenadoria Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania (CGAPDC)

– Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte (PPCAAM)

– Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania

Acompanhe as datas e locais de atendimento:

4/7 – Em frente à Emef Professor Enéias Raimundo da Silva, na estrada Dr. Cícero Borges de Morais, 2.371, no Bairro dos Altos (Vila Universal);

5/7 – Ao lado da Emef Professora Rita de Cássia Camargo Rocha, na rua Alagoinha, 51, no Jardim Mutinga;

6/7 – Terminal Rodoviário Maurício Bernandinelli, na rua Mississipi, no Vale do Sol;

7/7 – Em frente à Emef Armando Cavazza, na rua Cidade de São Paulo, 706, no Engenho Novo;

8/7 – Em frente à Arena Barueri, na avenida Prefeito João Vilallobo Quero, 1001, no Jardim Belval.