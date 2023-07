Prefeitura de Osasco entrega reforma de praça no Padroeira

A reforma da Praça da Quermesse, no bairro Padroeira, foi entregue à população no sábado (1º) pela Prefeitura de Osasco. O espaço de lazer está localizado na Avenida Maestro Alfredo Belardi com a Rua Vera Lúcia.

A praça recebeu nova iluminação, paisagismo, manutenção de bancos e mesas, das guias, das orlas de separação das árvores, do alambrado e muros da quadra, pintura geral, entre outras.

O prefeito Rogério Lins participou do evento de entrega. “Tínhamos um sonho de ter um espaço de lazer para as crianças, eu inclusive já joguei bola aqui e assumi esse compromisso. Voltar e ver tudo reformado é uma realização, porque é mais do que apenas jogar futebol na quadra, nós sabemos que esse espaço tem projetos para as crianças no contraturno escolar, então ao invés de não ter atividades ao sair da escola, as crianças terão um espaço para gastar energia com algo bom”, disse Lins.

O prefeito relembrou também que na mesma região treinava o jogador de futebol osasquense Antony, que atua no clube inglês Manchester United F.C. e defendeu a seleção brasileira de futebol masculino na Copa do Mundo de 2022.

“Temos bons exemplos de perseverança como o jogador Antony, mas o que queremos de nossas crianças não é serem atletas de alto rendimento, queremos principalmente que aprendam a respeitar, a competir, ganhar, perder, fazer amizades e gastar energia com boas atividades. Hoje eu me sinto muito feliz de saber que estamos cumprindo com mais um de nossos compromissos com as famílias daqui”, disse.

Além do prefeito de Osasco, estiveram no evento o deputado estadual Gerson Pessoa, e secretários municipais.